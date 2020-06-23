Работы по восстановлению очистных сооружений в столице продолжаются (ФОТО)

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Об этом сообщил Ион Чебан.

Так, в настоящее время на складе №2 проводятся работы по покрытию вторым слоем геотекстиля второго озера с илом. Из общего объема в 10 тысяч кубометров накрыто уже 4 тысячи. Также ведутся работы на первичных отстойниках и аэрационных бассейнах.

В то же время для устранения специфического запаха ил обеззараживается специальными растворами, приобретенными в результате проведения конкурса, на котором несколько экономических агентов представили свои предложения. Срок завершения работ на станции по очистке сточных вод – 2021 год.

– Это сложная проблема, для окончательного ее решения требуется немало времени и финансовых средств. Вариантом может стать строительство очистной станции закрытого типа, – подчеркнул Ион Чебан.

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