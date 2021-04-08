Работы по восстановлению аллеи на бульваре Григоре Виеру продолжаются

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан опубликовал на своей странице в соцсети видео, в котором показано, на каком этапе находятся работы по восстановлению аллеи на бульваре Григоре Виеру.

Ранее здесь отсутствовало освещение и не было системы полива, скамейки устарели, а рекламные панно разных размеров были установлены повсюду. Центр города должен и может выглядеть красивее, – написал Чебан в соцсети.

Напомним, что в марте стартовал ремонт пешеходной аллеи на бульваре Григоре Виеру. Работы предполагают модернизацию освещения, обустройство уличной мебели и установку системы полива в зелёной зоне.

На аллее будут обустроены велосипедные дорожки в обоих направлениях, отделённые от пешеходной зоны. Кроме того, здесь установят систему видеонаблюдения.

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