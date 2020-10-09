Работы по реконструкции подземного перехода на улице Теилор идут полным ходом (ФОТО)

0

Как уточнил в социальных сетях вице-претор сектора Ботаника Юрий Витнянский, ремонт ведётся уже второй месяц.

Демонтаж и “грязные” работы уже завершены. Начали установку стеклопакетов и дверей. В ближайшее время начнутся работы по установке козырьков над лестницами и восстановлению лестниц с пандусами. Вместе с экономическим агентом была найдена возможность увеличить длину пандусов, тем самым сделать их более удобными для спуска и подъёма, – написал он.

Работы по реконструкции подземного перехода планируется завершить в начале ноября. Витнянский отметил, что ремонт выполняется исключительно за счёт частных средств.

Всего на Ботанике 5 подземных переходов. Мы планируем начать ремонт ещё двух объектов – подземки на пересечении Траян-Дачия-Дечебал и Титулеску-Дечебал (чуть ниже центрального входа в Долину роз). В течение 2020-2021 гг. хотим восстановить все подземные переходы Ботаники, – уточнил вице-претор.