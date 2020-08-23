Работы по реконструкции лестницы в начале бульвара Дачия подходят к концу

Об этом на своей странице в соцсети сообщил вице-претор Ботаники Юрий Витнянский.

По его словам, укладка плитки на ступеньках уже завершена, идут работы по затирке швов, а в течение суток будут установлены перила.

– Можно сказать, что это уникальный объект, выполненный по всем нормам и имеющий свою архитектурную изюминку. Когда начинали его заливать, лично тестировал пандусы на инвалидной коляске. Теперь контролирую ход и качество выполняемых работ, что особенно важно на финальной стадии, где имеет значение каждая деталь, – отметил он.

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