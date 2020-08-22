Работы по реабилитации парка “Alunelul” идут полным ходом (ФОТО)

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Работы по благоустройству парка “Alunelul” в столичном секторе Буюканы выполнены на 50%. В настоящее время идёт строительство сцены, расположенной на территории летнего театра.

Об этом подробнее рассказал генеральный примар Ион Чебан.

Сейчас в центре парка укладывают бетонные плиты. Здесь появятся светомузыкальные фонтаны, которые будут радовать жителей и гостей столицы, – отметил он.

По словам главы муниципия, в парке обустроены велодорожки, построена спортивная, а на следующей неделе будет установлена и детская площадка. Работы по установке системы освещения и орошения выполнены на 70%. Завершить обустройство парка планируется в октябре этого года.

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