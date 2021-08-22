Работы по обустройству двора на улице Миорица идут полным ходом

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Генеральный примар Ион Чебан осмотрел накануне работы по обустройству зелёной зоны во дворе многоквартирных домов на улице Миорица в центре столицы.

В настоящее время здесь ведутся: обустройство пешеходных аллей, укладка кабеля для уличного освещения, подключение канализационной сети, установка системы полива на отдельных участках.

– Из заброшенной территории без освещения и инфраструктуры этот участок превращается в приятное место для времяпрепровождения всех граждан. Ранее проводились обсуждения с горожанами, на которых был представлен проект по восстановлению участка площадью около 3 гектаров, – отметил Чебан.

В ближайшее время на данном участке будет установлено уличное освещение, мебель, детские площадки и многофункциональные спортивные комплексы.

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