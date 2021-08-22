Работы по обустройству двора на улице Миорица идут полным ходом

Работы по обустройству двора на улице Миорица идут полным ходом

Генеральный примар Ион Чебан осмотрел накануне работы по обустройству зелёной зоны во дворе многоквартирных домов на улице Миорица в центре столицы. 

В настоящее время здесь ведутся: обустройство пешеходных аллей, укладка кабеля для уличного освещения, подключение канализационной сети, установка системы полива на отдельных участках.

– Из заброшенной территории без освещения и инфраструктуры этот участок превращается в приятное место для времяпрепровождения всех граждан. Ранее проводились обсуждения с горожанами, на которых был представлен проект по восстановлению участка площадью около 3 гектаров, – отметил Чебан.

В ближайшее время на данном участке будет установлено уличное освещение, мебель, детские площадки и многофункциональные спортивные комплексы.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md