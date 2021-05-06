Работы по модернизации парка «Алунелул» завершаются

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Работы по восстановлению парка «Алунелул» в секторе Буюканы находятся на последней “стометровке”. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, отметив, что ранее работы были возобновлены после холодного времени года.

– Будет установлена система орошения, благоустроены прилегающая территория парка на улице Милано и сцена летнего театра. Параллельно с этим устанавливается городская мебель. В завершение будут благоустроены зелёные зоны и установлена аудиосистема, посредством которой в парке будет транслироваться музыка, – отметил Чебан.

Напомним, на первом этапе реабилитации парка «Алунелул» были отремонтированы пешеходные аллеи, установлены системы освещения и видеонаблюдения, построена сцена летнего театра и музыкальный фонтан. Также были обустроены велодорожки, детская игровая площадка и многофункциональная спортивная площадка.

На работы по реабилитации парка «Алунелул» примария шестого сектора муниципия Бухарест предоставила 848 тысяч евро. Из муниципального бюджета было выделено около 7 миллионов леев.

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