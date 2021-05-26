Работы по газификации населённых пунктов Молдовы идут полным ходом

По данным пресс-службы компании «Молдовагаз», в селе Мэркулешть будет построено 4,38 километра газопровода с общим бюджетом в 1,53 миллиона леев и потенциалом подключения до 61 нового потребителя (домохозяйств). В Гура-Каменчий проложено 0,56 километра сети, с бюджетом в 261 тысячу леев, что позволит подключить до 21 нового потребителя.

Предварительный общий бюджет программы по расширению газораспределительных сетей составит в текущем году 79,5 миллиона леев. Из указанной суммы 30 миллионов будет направлено на строительство 28,3 километра межпоселковых газопроводов, что за последние годы осуществляется впервые за счет собственных средств газораспределительных предприятий «Молдовагаз». Это позволит провести их к границе многих сел, а затем начать и их газификацию.

В целом планируется проложить 145 километров газопровода, работы будут вестись в 63 населенных пунктах. Прогнозируемое количество новых потребителей на первом этапе составит около 2500. В последующие периоды их число может быть удвоено.

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