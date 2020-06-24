Работы по демонтажу киосков на улице Тигина в центре столицы возобновились (ФОТО)

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Еще 12 киосков, расположенных возле Центрального рынка, будут снесены. Этот процесс был сложным, потому как экономические агенты отказались освободить тротуар, несмотря на то, что заняли они эту территорию допустив серьезные нарушения. Об этом на своей странице в соцсети написал генпримар Кишинёва Ион Чебан.

По словам градоначальника, до настоящего времени были демонтированы 19 киосков, срок действия разрешительных документов которых истек.

– Напоминаю, что по улице Тигина проводятся работы по замене сетей водоснабжения и канализации в рамках подготовки улицы к ремонту по II пакету ЕБРР/ЕИБ «Городские дороги». В этом районе должны быть эвакуированы все киоски, а экономические агенты должны подчиниться, – написал Чебан.

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