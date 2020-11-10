Работы по демонтажу аварийных конструкций филармонии продолжаются

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В них задействованы 7 человек и 3 единицы спецтехники. Руководит работами Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, сегодня было проведено заседание рабочей группы, в рамках которого было принято решение о том, что демонтированные металлические элементы будут проданы, а полученная прибыль – перечислена на счета филармонии. Генерал-майор Михаил Харабаджиу потребовал строго соблюдать технику безопасности при сносе.

Напомним, что 24 сентября в здании Национальной филармонии имени Сергея Лункевича произошел пожар. Огонь уничтожил оба концертных зала, библиотеку и крышу. Общая площадь возгорания составила более 3500 квадратных метров.

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