Работы по благоустройству пешеходной и парковочной зон на улице Буребиста подходят к концу

Работы по благоустройству пешеходной и парковочной зон на улице Буребиста подходят к концу

Об этом сообщил вице-претор сектора Ботаника Юрий Витнянский. 

– Этот проект является очень актуальным для данного микрорайона. Благоустраивается пешеходная зона перед Центром матери и ребёнка, где тротуар был в очень плохом состоянии, – написал он на своей странице в соцсети.

В данное медучреждение, продолжил он, приезжают люди со всей страны, и дорога полностью была заблокирована припаркованными автомобилями. В связи с этим на прилегающем к больнице участке были оборудованы парковочные места.

Выполненный объём работ проинспектировали муниципальные советники из бюджетной комиссии. Муниципальный совет выделил на реализацию данного проекта 2,4 млн леев.

На данный момент благоустроена пешеходная и парковочная зоны от ул. Сармизеджетуса до бул. Дачия. Все работы планируется завершить в течение недели.

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