Работы над сквером памяти жертв Чернобыльской катастрофы идут полным ходом

Работы над сквером памяти жертв Чернобыльской катастрофы идут полным ходом

Генеральный примар муниципия Ион Чебан встретился с председателем Общественной ассоциации «Союз чернобыльцев Молдовы» Тудором Кэпэцынэ.

Стороны поговорили о проблемах, с которыми сталкиваются члены Ассоциации, и о том, как примария можем помочь в том или ином случае. Также обсуждался проект обустройства сквера памяти жертв Чернобыльской катастрофы в парке «Долина роз».

Этот проект реализуется примарией Кишинёва. Работы здесь идут полным ходом, и мы надеемся, что к 26 апреля, к 35-летию Чернобыльской катастрофы, мы сможем завершить часть проекта, – отметил Чебан.

В этом сквере будет установлен памятник, обустроены аллеи, установлены система уличного освещения, городская мебель и камеры наблюдения. На втором этапе планируется монтаж системы полива.

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