Работы молдавских документалистов получили премии международного телевизионного фестиваля

Работы молдавских документалистов получили премии X-го Международного телевизионного фестиваля «Вечный огонь», прошедшего в Волгограде. Фильм «Ясско-Кишиневская операция. История Молдовы», снятый под патронатом президента, стал победителем в номинации «Лучшее музыкальное оформление». Композитором этого проекта является Элиас Тадеус.

Второй премией в номинации «Лучший телевизионный очерк» отмечена автор программы «Механизм действия» (NTV-Moldova) Елена Левицкая-Пахомова за сюжет «Партизанский отряд «Журналист. Ложь и правда». На своей странице в соцсети глава государства поздравил с наградами авторов картин и членов команды.

Фестиваль посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В конкурсе участвовало более 200 работ из России, стран ближнего зарубежья, Австралии, Италии, Франции и Китая.