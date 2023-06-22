Работодатели могут воспользоваться субсидиями на курсы профподготовки для безработных

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Работодатели могут воспользоваться субсидиями для проведения курсов профессиональной подготовки для безработных. Мероприятие проводится Национальным агентством занятости.

Бенефициарами являются работодатели, уведомившие территориальное подразделение по месту своего юридического адреса или места работы, о возможности участия в мероприятии по профессиональной стажировке для безработных. Для участия работодатели должны соответствовать следующим условиям: быть зарегистрированными в соответствии с законодательством; не приостанавливать деятельность; не находиться в процессе неплатёжеспособности или ликвидации; не иметь долгов перед работниками и перед публичным бюджетом за предыдущий год; обеспечить условия для стажировки; иметь квалифицированный персонал для выполнения функции наставника во время стажировки.

В то же время работодатель должен предоставить гарантии того, что деятельность стажёров способствует реализации теоретических знаний и соответствует их профессии/занятию. Также хозяйствующий субъект должен обеспечить соблюдение требований безопасности и гигиены труда на производстве и соблюдение норм трудового законодательства, пишет moldpres.md.

Работодатель, прошедший соответствующую подготовку, получает ежемесячную субсидию в размере 30% от среднемесячной заработной платы в экономике за предыдущий год на весь период стажировки на каждого стажера. Аналогичным образом, во время стажировки лицо получает необлагаемую налогом ежемесячную стипендию в размере 3 685 леев, которая назначается пропорционально посещаемости.

Органы центрального/местного публичного управления, прошедшие профессиональную стажировку, субсидией не пользуются.

Для получения дополнительной информации можно позвонить в колл-центр Национального агентства занятости – 0 8000 1000, либо обратиться в ближайшее подразделение ведомства.

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