Работодатели могут воспользоваться субсидиями на курсы профподготовки для безработных

Работодатели могут воспользоваться субсидиями на курсы профподготовки для безработных

Работодатели могут воспользоваться субсидиями для проведения курсов профессиональной подготовки для безработных. Мероприятие проводится Национальным агентством занятости.

Бенефициарами являются работодатели, уведомившие территориальное подразделение по месту своего юридического адреса или места работы, о возможности участия в мероприятии по профессиональной стажировке для безработных. Для участия работодатели должны соответствовать следующим условиям: быть зарегистрированными в соответствии с законодательством; не приостанавливать деятельность; не находиться в процессе неплатёжеспособности или ликвидации; не иметь долгов перед работниками и перед публичным бюджетом за предыдущий год; обеспечить условия для стажировки; иметь квалифицированный персонал для выполнения функции наставника во время стажировки.

В то же время работодатель должен предоставить гарантии того, что деятельность стажёров способствует реализации теоретических знаний и соответствует их профессии/занятию. Также хозяйствующий субъект должен обеспечить соблюдение требований безопасности и гигиены труда на производстве и соблюдение норм трудового законодательства, пишет moldpres.md.

Работодатель, прошедший соответствующую подготовку, получает ежемесячную субсидию в размере 30% от среднемесячной заработной платы в экономике за предыдущий год на весь период стажировки на каждого стажера. Аналогичным образом, во время стажировки лицо получает необлагаемую налогом ежемесячную стипендию в размере 3 685 леев, которая назначается пропорционально посещаемости.

Органы центрального/местного публичного управления, прошедшие профессиональную стажировку, субсидией не пользуются.

Для получения дополнительной информации можно позвонить в колл-центр Национального агентства занятости – 0 8000 1000, либо обратиться в ближайшее подразделение ведомства.

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