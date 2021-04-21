Работодатели, купившие вакцины до 31 мая, будут освобождены от некоторых налогов

Работодатели, купившие вакцины до 31 мая, будут освобождены от некоторых налогов

Государственная налоговая служба объявила, что расходы, понесенные работодателями на закупку вакцины и услуги вакцинации против COVID-19 для своих работников, будут признаны для вычета в налоговых целях при условии, что такие платежи были произведены до 31 мая 2021 года.

Согласно ведомству, выплаты, произведенные работодателем в пользу сотрудников до 31 мая 2021 года за приобретение вакцины и услуги вакцинации против COVID-19, будут источниками необлагаемого налогом дохода для сотрудников и будут включены в категорию прав и доходов, по которым исчисляются взносы на обязательное государственное социальное страхование и взносы на обязательное медицинское страхование, передаёт moldpres.md.

– Соответствующие нормы были утверждены Распоряжением №2 Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова, принятой 8 апреля 2021 года, – указывает Налоговая служба.

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