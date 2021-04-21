Работодатели, купившие вакцины до 31 мая, будут освобождены от некоторых налогов

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Государственная налоговая служба объявила, что расходы, понесенные работодателями на закупку вакцины и услуги вакцинации против COVID-19 для своих работников, будут признаны для вычета в налоговых целях при условии, что такие платежи были произведены до 31 мая 2021 года.

Согласно ведомству, выплаты, произведенные работодателем в пользу сотрудников до 31 мая 2021 года за приобретение вакцины и услуги вакцинации против COVID-19, будут источниками необлагаемого налогом дохода для сотрудников и будут включены в категорию прав и доходов, по которым исчисляются взносы на обязательное государственное социальное страхование и взносы на обязательное медицинское страхование, передаёт moldpres.md.

– Соответствующие нормы были утверждены Распоряжением №2 Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова, принятой 8 апреля 2021 года, – указывает Налоговая служба.

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