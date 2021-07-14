Работодателей призывают защитить сотрудников от жары

0

Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы (НКПМ) просит экономических агентов обеспечить все меры, предусмотренные законодательством, чтобы сотрудники не пострадали от жары в рабочее время. Данное обращение вызвано тем, что с 14 по 19 июля на всей территории страны будет действовать “жёлтый” код опасности из-за жары.

Профсоюзные деятели утверждают, что в соответствии с Законом о безопасности и гигиене труда работодатель обязан принимать необходимые меры для защиты безопасности и здоровья рабочих, включая предотвращение профессиональных опасностей.

– Когда регистрируется температура, превышающая +30 градусов, национальное законодательство обязывает работодателей обеспечивать минимальные условия для поддержания здоровья сотрудников, то есть снижать интенсивность и темп физических нагрузок, обеспечивать вентиляцию на работе, чередование динамических и статических усилий и рабочих периодов с периодами отдыха, – указывает НКПМ.

Согласно положениям законодательства, в жарких погодных условиях компетентные органы должны принимать меры контроля и другие меры для выявления и наказания работодателей, которые не соблюдают правовые положения о защите сотрудников в жаркую погоду. Работодатели, не принимающие мер по защите от риска аномальной жары, штрафуются на 80-500 условных единиц (от 4 000 до 25 тысяч леев).

По данным Государственной гидрометеорологической службы, с 14 по 19 июля максимальная температура воздуха во многих районах достигнет +33..+35 градусов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.