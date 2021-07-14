Работодателей призывают защитить сотрудников от жары

Работодателей призывают защитить сотрудников от жары

Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы (НКПМ) просит экономических агентов обеспечить все меры, предусмотренные законодательством, чтобы сотрудники не пострадали от жары в рабочее время. Данное обращение вызвано тем, что с 14 по 19 июля на всей территории страны будет действовать “жёлтый” код опасности из-за жары.

Профсоюзные деятели утверждают, что в соответствии с Законом о безопасности и гигиене труда работодатель обязан принимать необходимые меры для защиты безопасности и здоровья рабочих, включая предотвращение профессиональных опасностей.

– Когда регистрируется температура, превышающая +30 градусов, национальное законодательство обязывает работодателей обеспечивать минимальные условия для поддержания здоровья сотрудников, то есть снижать интенсивность и темп физических нагрузок, обеспечивать вентиляцию на работе, чередование динамических и статических усилий и рабочих периодов с периодами отдыха, – указывает НКПМ.

Согласно положениям законодательства, в жарких погодных условиях компетентные органы должны принимать меры контроля и другие меры для выявления и наказания работодателей, которые не соблюдают правовые положения о защите сотрудников в жаркую погоду. Работодатели, не принимающие мер по защите от риска аномальной жары, штрафуются на 80-500 условных единиц (от 4 000 до 25 тысяч леев).

По данным Государственной гидрометеорологической службы, с 14 по 19 июля максимальная температура воздуха во многих районах достигнет +33..+35 градусов.

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