Работников столичного склада поймали на воровстве (ВИДЕО)

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Сотрудники инспектората полиции Чекан выявили пятерых граждан, подозреваемых в хищении имущества.

Как было установлено, подозреваемые работали на столичном складе. С начала года по апрель они успели украсть с территории 18 велосипедов и посуду. Общий ущерб составил более 145 000 леев.

Двум членам преступной группы грозит штраф до 67 500 леев или лишение свободы сроком до 6 лет. Правоохранители принимают меры по розыску и задержанию других причастных к хищению лиц.

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