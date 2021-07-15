Работники могут проверить статус больничного листа онлайн

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Национальная касса социального страхования напоминает гражданам о возможности проверки данных больничных листов онлайн.

Для этого нужно посетить сайт www.cnas.md, выбрать опцию “Проверить статус справки о медицинском отпуске” (“Statutul certificatului medical”) и ввести её серию и номер. Данная услуга позволяет проверить, были ли переданы необходимые данные медицинскими учреждениями; были ли эти данные рассмотрены территориальным отделением кассы социального страхования; назначено ли пособие; были ли переведены финансовые средства по временной нетрудоспособности.

Застрахованные лица, у которых есть доступ к личному счёту или право электронной подписи, могут просмотреть информацию о периоде ​​временной нетрудоспособности, а также о сумме начисляемого пособия. Это можно сделать через приложение ACCES CPAS, доступное на сайте НКСС.

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