Работники детсадовских пищеблоков получат финансовую помощь

Работники детсадовских пищеблоков получат финансовую помощь

Работникам пищеблоков детских садов столицы и пригородов будет оказана материальная помощь в размере одной зарплаты. Такое решение принял Кишинёвский муниципальный совет по ходатайству Главного управления образования, молодёжи и спорта.

Как сообщили в столичной примарии, на финансовую поддержку будет выделено около 1,7 млн ​​леев (примерно 85 тыс. евро).

По данным Главного управления образования, молодёжи и спорта, средний возраст вспомогательного персонала пищеблоков составляет 57-65 лет. Если сотрудники увольняются, вакансии не заполняются, основной причиной тому является непривлекательная заработная плата.

В 128 столичных учреждениях дошкольного образования предусмотрено 600 штатных единиц. В настоящее время из них занято 461 место, передаёт moldpres.md.

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