Работники центра здоровья и больницы в Страшенах получили почетные дипломы президента (ФОТО, ВИДЕО)

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Глава государства отправился в Страшенский районный центр здоровья, созданный в 1978 году. Сегодня здесь работают 190 человек, лечение от COVID-19 проходят пятеро, всего проведено более 800 тестов. На дому лечатся 190 инфицированных, 179 вылечились.

Игорь Додон посетил также больницу в селе Ворничень, где сейчас лечатся 87 больных туберкулёзом. За первое полугодие 2020-го их было 232, в 2019-м – 435 пациентов.

Глава государства поблагодарил персонал обоих медицинских учреждений за самоотверженность в борьбе с распространением инфекций, передал лучшим работникам почетные дипломы президента и рассказал о том, что благодаря недавно вступившим в силу поправкам в бюджет всем работникам системы здравоохранения Молдовы с 1 сентября будут повышены зарплаты на 30%.

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