Работать на благо страны – главная задача нашей команды, – Додон

Работать на благо страны – главная задача нашей команды, – Додон
Игорь Додон посетил село Буковэц Страшенского района, где обсудил с местными жителями ряд социально-экономических вопросов.  

Инвестиции, хорошо оплачиваемая работа, более высокие доходы – вот каковы ожидания людей. Но это и приоритеты команды Игоря Додона, которая настроена работать на благо нашей страны и на то, чтобы люди имели достойные условия жизни.
– Мы продолжим реализацию конкретных проектов в каждом населенном пункте для решения проблем граждан, – заверил кандидат. 
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