Работать на благо страны – главная задача нашей команды, – Додон

Инвестиции, хорошо оплачиваемая работа, более высокие доходы – вот каковы ожидания людей. Но это и приоритеты команды Игоря Додона, которая настроена работать на благо нашей страны и на то, чтобы люди имели достойные условия жизни.

– Мы продолжим реализацию конкретных проектов в каждом населенном пункте для решения проблем граждан, – заверил кандидат.

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