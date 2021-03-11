Работал без лицензии: молдаванин-нарушитель пытался откупиться от пограничника

Работал без лицензии: молдаванин-нарушитель пытался откупиться от пограничника

Инцидент произошёл в пункте пропуска “Джурджулешты-Галац”. Водитель без лицензии на пассажирские перевозки пытался подкупить пограничника.

Для проверки остановили микроавтобус Mercedes Sprinter, возвращавшийся из Польши. За рулём находился 30-летний уроженец Хынчештского района, перевозивший полный салон граждан Молдовы.

Как выяснилось, у водителя не было лицензии на пассажирские перевозки. Мужчина попытался предложить пограничнику деньги, чтобы тот не документировал нарушение.

Об инциденте сообщили в НАЦ. Возбуждено уголовное дело.

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