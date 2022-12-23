Работающие в декретном отпуске женщины будут получать зарплату и пособие

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Женщины, которые будут работать в декретном отпуске, смогут получать и заработную плату, и пособие по беременности и родам. Соответствующий законопроект принят в парламенте во втором чтении.

Мера направлена на сохранение права женщины на получение пособия, размер которого будет определяться исходя из дохода жены или мужа, в зависимости от того, у кого выше заработная плата.

Для реализации этого положения будут приняты поправки в Трудовой кодекс, Закон о государственной должности и статусе государственного служащего, Закон о пособиях по временной нетрудоспособности и других пособиях социального страхования, пишет moldpres.md.

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