Работа над инфраструктурным проектом на улице Миорица идёт полным ходом

0

Как сообщил генпримар Кишинёва Ион Чебан, речь идёт о зелёной зоне во дворе нескольких домов, которая за последние годы стала похожа на заброшенное место.

– Недавно здесь были обустроены пешеходные аллеи, а в настоящее время осуществляется монтаж платформ для установки двух детских площадок и двух фитнес-площадок. Также завершены работы по установке систем полива и освещения, установлены камеры видеонаблюдения, – перечислил градоначальник.

Благоустраиваются и зелёные насаждения. Впоследствии будут установлены 25 скамеек и урны для мусора. В центре сквера также будет установлена скульптура.

Кроме того, будет обустроен тротуар на обочине дороги, на котором появится и велосипедная дорожка. Также в этой зоне будут предусмотрены парковочные места.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.