Работа до последнего вздоха

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О том, что возраст выхода на пенсию в РМ скоро будет равен средней продолжительности жизни

25 ноября парламентское большинство приняло в первом чтении поправки в пенсионное законодательство, отменяющие положения о снижение возраста выхода на пенсию до 57 лет для женщин и 62 – для мужчин.

Попробуй доживи

Тема возраста выхода на пенсию, размера страхового стажа, индексации пенсий волнует почти всех граждан Молдовы, завершающих трудовую карьеру. Тенденция последних десятилетий повышать пенсионный возраст затронула и нашу страну.

В 2016 году правительство Павла Филипа приняло решение постепенно повышать пенсионный возраст как для женщин, так и для мужчин, пока он не достигнет 63 лет. Размер страхового стажа решено было увеличить до 34 лет также для обоих полов. Предложенные кабмином Филипа изменения в действующий Закон № 156/1998 «О государственной пенсионной системе» узаконил парламент страны того периода.

В декабре 2020 года парламентская фракция ПСРМ выступила с инициативой снизить пенсионный возраст до 57 лет для женщин и до 62 – для мужчин. Документ был поддержан фракцией партии ШОР и должен был вступить в силу с 1 января 2022 года, однако новая власть раскритиковала принятые социалистами и «шоровцами» изменения в действующее законодательство и на заседании парламента 25 ноября вынесла на обсуждение свой вариант пенсионной реформы. Верней, настаивает на продолжении реализации реформы в том виде, в котором её предложило правительство Филипа: возраст выхода на пенсию в 63 года для женщин и мужчин, страховой стаж – 34 года для обоих полов.

Сейчас мужчины получают право выйти на пенсию, если им исполнилось 63 года при страховом стаже в 34 года. Женщины пока выходят на пенсию в 59 лет и 6 месяцев при стаже в 32 года и 6 месяцев. Каждый год с 1 июля пенсионный возраст для женщин будут продолжать повышать на полгода, пока к 1 июля 2028 года он не достигнет 63 лет. Ежегодно с 1 июля для женщин будет также расти и размер страхового стажа, необходимого для того, чтобы претендовать на полную пенсию, пока он не достигнет 34 лет в 2024-м.

Также новшество от PAS предусматривает введение понятия «досрочная пенсия за продолжительный стаж». На этот вид пенсии могут претендовать граждане, у которых страховой стаж выше стандартного (34 года) на 5 лет у мужчин и на 3 года у женщин. При этом при расчёте размера стажа не будут учитываться нестраховые периоды, в числе которых отпуск по уходу за ребёнком, отпуск по временной нетрудоспособности, срочная военная служба и ряд других. Не будет при новой власти и индексации пенсий дважды в год, а только один раз – с 1 апреля.

Если человек будет выходить на пенсию в 63 года, он либо не доживёт до неё, либо просто не успеет ею воспользоваться. Да, есть страны, где и в 65, и в 67, и в 68 выходят на пенсию, но там средняя продолжительность жизни составляет 84–85 лет. У нас же еле достигает 65 лет, а в сельской местности и того меньше.

Экономия на пожилых

Представляя проект документа в законодательном органе, председатель парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Дан Перчун аргументировал необходимость повышения пенсионного возраста тем, что в Молдове постоянно растёт доля лиц в возрасте старше 60 лет. За последние пять лет больше всего выросло количество пожилых в возрастной категории 65 – 69 лет на 2,7% (с 25,8% в начале 2016-го до 28,5% в январе 2020 года). А по прогнозам ООН и Центра демографических исследований Национального института экономических исследований АНМ, в 2035 году число лиц 60+ лет может составить 25%.

Сослался Д. Перчун и на практику европейских стран, где начался процесс выравнивания пенсионного возраста для женщин и мужчин и последующего его повышения (до 65 лет – в Чехии, Франции, Греции, Литве, Венгрии, Мальте, Австрии и Румынии, до 67 лет – в Дании, Германии, Нидерландах и Испании, до 68 лет – в Ирландии, Финляндии и Великобритании).

– Последние 30 лет наша страна пребывает в бесконечном переходном периоде. Треть граждан уехала за границу в поисках лучшей жизни, коррупция пустила глубокие корни во всех госучреждениях, у нас отмечался скромный экономический рост по сравнению с соседями, мы потеряли нашу рабочую силу и получили резкий демографический спад, – отметил депутат PAS. – Мы находимся в поезде, который летит в пропасть. Да, поменялся машинист на последних выборах, но поезд нужно остановить и переориентировать на развитие.

Перчун подверг критике принятый в прошлом году по инициативе ПСРМ закон, предусматривающий снижение пенсионного возраста для женщин и мужчин. Он считает, что хоть повышение пенсионного возраста и непопулярная мера, но она необходима.

– Условия жизни и труда очень сложные, поэтому понятно желание людей выйти на пенсию как можно раньше… Повышение пенсионного возраста приведёт к экономии бюджета в размере 1,5 млрд леев в 2022-м, в 6–7 млрд леев – в ближайшие четыре года. Чтобы вовремя выплачивать хорошие пенсии, необходимо чтобы было как можно больше работающих граждан, перечисляющих взносы в фонд социального страхования. За последние семь лет соотношение работающих граждан и пенсионеров снизилось: если в 2014-м на одного пенсионера приходилось 1,38 работающих, то сейчас – 1,23.

Социальный геноцид

Законом о социальном геноциде назвала на тематическом брифинге для прессы продвигаемый пасовцами документ с новыми положениями в пенсионное законодательство депутат Блока коммунистов и социалистов Алла Дарованная, отметив, что он в очередной раз ударит по населению.

– Согласно статистике, средний возраст мужчин в Республике Молдова в 2019 году составлял 66,8 лет. Получается, что мужчины, проработавшие всю жизнь и внёсшие взносы в страховой бюджет, будут получать пенсию в течение всего 3,8 лет своей жизни. Это просто издевательство, – отметила Дарованная.

Что же касается нововведения о досрочном выходе на пенсию при накоплении указанного в законе страхового стажа, то, по словам народной избранницы, на практике многим крайне сложно будет воспользоваться этой «льготой». Многодетные матери вряд ли смогут накопить достаточный стаж, учитывая, что периоды декретных отпусков, учёбы в вузе не входят в страховой стаж из-за отсутствия выплат взносов соцстрахования.

Вице-председатель комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье, депутат от партии ШОР Регина Апостолова охарактеризовала проект как антинародный, который власть, любящая свою страну и народ, просто не имеет права принять. Она резко отреагировала на аргументы Д. Перчуна о необходимости повышения пенсионного возраста и в связи с тем, что в Молдове растёт продолжительность жизни.

– Не знаю, где правящее большинство берёт такую статистику. По прогнозам, сегодняшняя продолжительность жизни в РМ еле-еле достигает 65 лет, – отметила депутат. – Если человек будет выходить на пенсию в 63 года, он либо не доживёт до неё, либо просто не успеет ею воспользоваться. Да, есть страны, где и в 65, и в 67, и в 68 выходят на пенсию, но там средняя продолжительность жизни составляет 84–85 лет. У нас же еле достигает 65 лет, а в сельской местности и того меньше… Кроме того, совершенно несправедливо выравнивать возраст выхода на пенсию для мужчин и для женщин.

Вице-председатель этой же парламентской комиссии, но от фракции БСК, Владимир Односталко убеждён, что парламентское большинство лжёт, когда говорит о повышении пенсий гражданам и размера минимальной пенсии, которое фактически съедено ростом тарифов и цен.

– Все понимают, что это не повышение, а дым на фоне дикого увеличения цен, которое произошло, – аргументирует народный избранник. – Что такое индексация? Это компенсация за рост цен. Действующая власть говорит, что при социалистах компенсации были невысокими. Так при нас не было такого роста цен! А при нынешней власти компенсация небольшая, а цены выросли в 10 раз. Что лучше для пенсионера: чтобы ему добавили 10 леев, а отобрали 50, или чтобы ему дали столько, сколько составит рост цен?

Что касается положения о досрочном выходе на пенсию, то депутат считает его нереальным. Воспользоваться им на сегодняшний день смогут всего лишь чуть более 4,3 тыс. человек. Чтобы подтвердить размер стажа в 37–39 лет, люди должны никогда не болеть и больше ничего не делать, кроме как работать. Врачи вообще не подходят под эту категорию, так как они много лет учатся. И ряда других категорий это не коснётся. Это всё создано для отвлечения внимания, утверждает В. Односталко.

По мнению оппонентов правящего большинства, власть обманывает людей во всём, в том числе и с новой формулой индексации. И в этом законе они всё делают по-жульнически, как поступала несколько лет назад Демпартия.

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Круглосуточный труд

Елена Левицкая-Пахомова, экс-председатель комиссии по СМИ Совета гражданского общества при президенте РМ:

«Поясню депутатам PAS, что такое быть мамой. Годы беременности и первых лет материнства – это, вообще-то, работа на государство. Ты растишь будущего налогоплательщика. Быть мамой – это труд, 24-часовой, без выходных и больничных. Болеет, как правило, вся семья. Пособие, которое мы получаем на детей, мы заработали своими взносами. Да, мы не отчисляем в этот период взносы в соцстрах, но считайте, что ваши деньги в этот момент лежат на процентах, которые вам выплатят налогами наши дети. Да, многие предпочитают выходить на работу, не используя весь отпуск. Работающих полный день лишают пособия. Справедливо это? Нет. Идут на работу не от жиру, а потому что некому содержать такую маму с ребёнком. Заявления депутата Перчуна, мол, пусть дети содержат своих родителей, говорит о незнании системы соцобеспечения. Именно дети и будут потом выплачивать пенсию своим родителям.

Чуть больше уважения к людям, господа депутаты. Чуть больше информации. Если вдруг вы решили, что вы – истина в последней инстанции, потрудитесь общаться с народом, разъяснять свою позицию, а не высокомерно провозглашать, что все, кроме вас, популисты».

Мнение Старыша

Тянет на преступление

Помните эпизод фильма «Свадьба в Малиновке», когда банда пана атамана Грициана-Таврического захватила село и пожилой крестьянин спрашивает предводителя: «А скажи-ка, пан атаман, есть ли у тебя какая-то политическая программа?» На что тот отвечает: «А как же, я – не бандит какой-нибудь. Все мои хлопцы как один стоят за свободу личности». Услышав это, одна из селянок тут же сделала вывод: «Значит, будут грабить». К чему это? Многие прочли предвыборную часть партии «Действие и солидарность», которая называется «Адекватная социальная защита». Так там ни слова нет о намерении PAS увеличить возраст выхода на пенсию. Этой задачи нет и в программе правительства Гаврилицы. Так что программа у «пана атамана» есть, только этого всего там нет, как нет роста тарифов и цен, ликвидации районов и примэрий. Там много о реформах и модернизации, о том, что наконец-то заживём, а про пенсионный возраст – ничего. Взялись за реформу пенсионной системы – и как бы это не обернулось оптимизацией пожилых людей. Сколько продлится пандемия, никто не знает, как и то, последняя это пандемия или нет. Пожилые люди входят в группу риска, и заставлять ходить на работу людей старше 60 лет – это уже тянет на преступление.

Константин Старыш,

депутат фракции БКС

Любовь Чегаровская