Рабочий украл банковскую карту и растратил чужие деньги

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В правоохранительные органы обратились родственники тираспольчанки, которая умерла в январе текущего года. C карты, принадлежавшей покойной, пропали деньги.

В круг подозреваемых попали наёмные работники, которые проводили уборку в квартире умершей, пишет mvdpmr.org. Как оказалось, один из них, разбирая вещи, нашёл карту и мобильный телефон покойной, в котором содержалась информация о счетах и паролях.

Мужчина забрал находки себе. Средства обналичил и потратил. Теперь за проступок придётся отвечать по закону.

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