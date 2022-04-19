Рабочий, сжигая сухую траву, устроил пожар в цеху

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На территории цеха по переработке пластика в Терновке загорелся материал для изготовления мешков.

Как пояснил охранник территории, за забором он сжигал сухую траву. Решив, что она догорела, ушёл. Возгорание обнаружил очевидец и сообщил пожарным, пишет mvdpmr.org.

Огнём уничтожено 200 м² пластика, деревянные поддоны, шланги для оросительной системы. Частично повреждена кровля цеха. Причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнём.

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