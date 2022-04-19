Рабочий, сжигая сухую траву, устроил пожар в цеху

Рабочий, сжигая сухую траву, устроил пожар в цеху

На территории цеха по переработке пластика в Терновке загорелся материал для изготовления мешков.

Как пояснил охранник территории, за забором он сжигал сухую траву. Решив, что она догорела, ушёл. Возгорание обнаружил очевидец и сообщил пожарным, пишет mvdpmr.org.

Огнём уничтожено 200 м² пластика, деревянные поддоны, шланги для оросительной системы. Частично повреждена кровля цеха. Причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнём.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md