Рабочий из Молдовы утонул в Средиземном море в Израиле

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Бездыханное тело 30-летнего молдаванина было обнаружено сегодня утром на побережье Лидо в городе Ашдод.

Как пишет vesty.co.il, мужчина вместе со своим 27-летним приятелем, также гражданином Молдовы, отправился накануне вечером искупаться, однако они попали в сильное течение. Одному из друзей удалось выбраться на берег и вызвать спасателей.

Поисковые работы велись всю ночь и прекратились лишь утром. Тело мужчины было найдено у берега напротив будки спасателей. Как выяснилось, один из участников поисковых работ заметил погибшего в воде и вытащил его на водном мотоцикле.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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