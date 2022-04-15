Пытавшегося спрыгнуть с балкона мужчину спасли полицейские

Пытавшегося спрыгнуть с балкона мужчину спасли полицейские

Накануне в полицию поступило сообщение о попытке суицида. На место происшествия выехали специализированные службы.

У окна столичной квартиры на 10 этаже стоял мужчина и грозился сброситься. Благодаря оперативным действиям полицейских гражданин отказался от отчаянного шага.

В ходе расследования выяснилось, что хозяин квартиры пригласил к себе гостя. Мужчины распивали спиртное. В какой-то момент между ними начался спор. Оскорблённый гость решил сброситься с балкона.

Как позже выяснили правоохранители, мужчина был объявлен в розыск за оборот наркотиков. Обстоятельства выясняются.

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