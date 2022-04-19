Пытался задушить сестру: мужчине грозит до 2 лет тюрьмы

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К правоохранителям обратилась жительница Дубоссар. Она рассказала, что ей угрожал убийством родной брат.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, женщина проживает совместно с гражданским супругом и своим младшим братом. То утро её родственник начал с распития алкоголя. После небольшого застолья зашёл к ней в комнату. Между ними возник конфликт, в ходе которого пьяный брат стал выкручивать руки сестре. Затем повалил на пол и начал душить, угрожая убийством. На помощь подоспел 46-летний сожитель и оттащил пьяного мужчину в сторону.

Перепуганная женщина выбежала на улицу и вызвала правоохранителей. Она утверждала, что брат часто выпивает и каждый раз учиняет скандалы. Сам мужчина не отрицает происшедшего. Говорит, что намерения убить 51-летнюю сестру у него не было. Хотел лишь напугать её.

В непростой семейной ситуации разбираются правоохранители. За угрозу убийством 41-летнему скандалисту грозит лишение свободы сроком до двух лет.

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