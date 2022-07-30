Пытался вывезти из страны 50 тысяч долларов: в аэропорту задержали иностранца

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Таможенники нашли у гражданина Украины в багаже незадекларированные 50 тысяч долларов. Инцидент произошёл сегодня в Международном аэропорту Кишинёва.

Согласно полученным данным, во время проверки у 41-летнего пассажира рейса “Кишинёв-Бухарест” в чемодане были обнаружены 50 000 долларов, которые не были предварительно задекларированы. Мужчина сказал, что не знал о правилах вывоза из Молдовы денежных средств, передает deschide.md.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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