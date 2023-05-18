Пытался “уплыть” в соседнюю страну: на границе поймали нелегала

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Иностранца, который пытался на лодке пересечь молдавско-румынскую границу, поймали на берегу реки Прут.

По данным Пограничной полиции, нарушитель подготовил надувную лодку, чтобы на ней переплыть реку. У него не было при себе документов. Правоохранителям удалось выяснить, что 37-летний уроженец Сербии с гражданством Австрии намеревался нелегально попасть в ЕС.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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