Пытался согреться: в Бендерах сгорел бездомный

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Трагедия случилась в здании недостроенной школы. Двое приятелей без определённого места жительства в состоянии алкогольного опьянения разожгли костёр, чтобы согреться.

Разомлев от тепла и спиртного, уснули. Один из них находился близко к костру. Пламя перекинулось на матрас и одежду 33-летнего мужчины, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Проснувшись, его сосед пытался помочь товарищу, огонь заливал водой, но не получилось. Испугавшись, мужчина поспешил за помощью. О пожаре и пострадавшем рассказал прохожему. Тот вызвал скорую и милицию.

У пострадавшего врачи диагностировали ожоги 90% поверхности тела. Несмотря на срочную реанимацию, спасти мужчину не удалось. Он скончался в больнице.

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