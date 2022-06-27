Пытался провезти сигареты в топливном баке: мужчину приговорили к трём годам тюрьмы с отсрочкой приговора

Пытался провезти сигареты в топливном баке: мужчину приговорили к трём годам тюрьмы с отсрочкой приговора

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам доказала в суде Хынчешт вину мужчины, который в начале октября 2021 года пытался ввезти в Румынию более 150 000 сигарет на сумму около 300 000 леев.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, подсудимый признал свою вину и был приговорён к трём годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания. Кроме того, суд взыскал с мужчины стоимость транспортного средства, которое использовалось в преступных целях, в размере 250 000 леев. Однако прокуратура намерена оспорить данное решение в высшей инстанции и потребовать отмены отсрочки исполнения наказания и взыскания с подсудимого более 655 000 леев.

Контрабанда, которую мужчина вёз в Румынию, была обнаружена на КПП “Леушень”. Водитель фуры спрятал сигареты в топливном баке. Табачные изделия он намеревался продать на чёрном рынке ЕС.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md