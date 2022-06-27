Пытался провезти сигареты в топливном баке: мужчину приговорили к трём годам тюрьмы с отсрочкой приговора

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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам доказала в суде Хынчешт вину мужчины, который в начале октября 2021 года пытался ввезти в Румынию более 150 000 сигарет на сумму около 300 000 леев.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, подсудимый признал свою вину и был приговорён к трём годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания. Кроме того, суд взыскал с мужчины стоимость транспортного средства, которое использовалось в преступных целях, в размере 250 000 леев. Однако прокуратура намерена оспорить данное решение в высшей инстанции и потребовать отмены отсрочки исполнения наказания и взыскания с подсудимого более 655 000 леев.

Контрабанда, которую мужчина вёз в Румынию, была обнаружена на КПП “Леушень”. Водитель фуры спрятал сигареты в топливном баке. Табачные изделия он намеревался продать на чёрном рынке ЕС.

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