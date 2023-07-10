Пытался проехать границу по поддельным правам: молдаванину грозит уголовная ответственность

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На КПП “Скуляны” водитель предъявил пограничникам польские права с признаками подделки.

34-летний молдаванин пытался въехать в страну на BMW X5. В ходе проверки документов выяснилось, что водительское удостоверение, якобы выданное польскими властями, не соответствовало подлинному.

Сомнительные права были изъяты и переданы на экспертизу. Все обстоятельства инцидента выясняются.

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