Пытался проехать границу по поддельным правам: молдаванину грозит уголовная ответственность

Пытался проехать границу по поддельным правам: молдаванину грозит уголовная ответственность

На КПП “Скуляны” водитель предъявил пограничникам польские права с признаками подделки. 

34-летний молдаванин пытался въехать в страну на BMW X5. В ходе проверки документов выяснилось, что водительское удостоверение, якобы выданное польскими властями, не соответствовало подлинному.

Сомнительные права были изъяты и переданы на экспертизу. Все обстоятельства инцидента выясняются.

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