Пытался подкупить пограничника за 100 долларов: офицеры НАЦ задержали жителя Чадыр-Лунги

Пытался подкупить пограничника за 100 долларов: офицеры НАЦ задержали жителя Чадыр-Лунги

Офицеры Национального антикоррупционного центра (НАЦ) задержали жителя города Чадыр-Лунга, подозреваемого в пассивной коррупции. Согласно материалам дела, он предложил следователю Пограничной полиции южного региона 100 долларов, попросив взамен не привлекать его к ответственности за незаконное пересечение границы. 

Пограничник, в свою очередь, сообщил о попытке подкупа в НАЦ. Передача денег была задокументирована. По факту пассивной коррупции было возбуждено уголовное дело. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 5 лет лишения свободы или штраф в размере от 1 000 до 3 000 условных единиц, сообщает пресс-служба НАЦ.

Подозреваемый находится под следствием на свободе.

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