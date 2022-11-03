Пытался подкупить начальника таможенного поста: офицеры НАЦ задержали брокера

Пытался подкупить начальника таможенного поста: офицеры НАЦ задержали брокера

Офицеры Национального антикоррупционного центра (НАЦ) задержали таможенного брокера, который пытался дать взятку в размере 5000 долларов начальнику таможенного пункта. Таким образом он хотел облегчить контроль на границе экономическому агенту. 

По данным пресс-службы НАЦ, подозреваемого задержали в кабинете начальника таможенного пункта. По факту активной коррупции возбуждено уголовное дело. Подозреваемого поместили в изолятор НАЦ на 72 часа.

Дело передали в Антикоррупционную прокуратуру.

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