Пытался подкупить начальника таможенного поста: офицеры НАЦ задержали брокера

0

Офицеры Национального антикоррупционного центра (НАЦ) задержали таможенного брокера, который пытался дать взятку в размере 5000 долларов начальнику таможенного пункта. Таким образом он хотел облегчить контроль на границе экономическому агенту.

По данным пресс-службы НАЦ, подозреваемого задержали в кабинете начальника таможенного пункта. По факту активной коррупции возбуждено уголовное дело. Подозреваемого поместили в изолятор НАЦ на 72 часа.

Дело передали в Антикоррупционную прокуратуру.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.