Пытались подкупить пограничников: задержаны два иностранца

Один из путешественников пытался незаконно пересечь границу.
Пограничники остановили автомобиль, в котором находились двое граждан Украины и молдаванин. Во время проверки один из иностранцев пытался подкупить сотрудника МВД, попросив его не документировать незаконное пересечение границы. Пограничник предупредил об уголовной ответственности за дачу взятки, однако мужчина настоял и протянул ему 100 евро.
По факту активной коррупции было возбуждено уголовное дело. Обстоятельства выясняются.
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