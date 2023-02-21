Пытались подкупить пограничников: задержаны два иностранца

Пытались подкупить пограничников: задержаны два иностранца

Один из путешественников пытался незаконно пересечь границу. 

Пограничники остановили автомобиль, в котором находились двое граждан Украины и молдаванин. Во время проверки один из иностранцев пытался подкупить сотрудника МВД, попросив его не документировать незаконное пересечение границы. Пограничник предупредил об уголовной ответственности за дачу взятки, однако мужчина настоял и протянул ему 100 евро.

По факту активной коррупции было возбуждено уголовное дело. Обстоятельства выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md