Пытались подкупить пограничников: задержаны два иностранца

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Один из путешественников пытался незаконно пересечь границу.

Пограничники остановили автомобиль, в котором находились двое граждан Украины и молдаванин. Во время проверки один из иностранцев пытался подкупить сотрудника МВД, попросив его не документировать незаконное пересечение границы. Пограничник предупредил об уголовной ответственности за дачу взятки, однако мужчина настоял и протянул ему 100 евро.

По факту активной коррупции было возбуждено уголовное дело. Обстоятельства выясняются.

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