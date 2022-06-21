Пыльца или инфекция?

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Какие болезни часто принимают за аллергию

Слезотечение, частое чихание, заложенность носа, высыпания на коже, кашель. Даже если вы пожалуетесь на такие симптомы человеку, далёкому от медицины, он незамедлительно скажет, что это аллергия. И, возможно, окажется прав. Однако существуют и другие болезни с похожими симптомами.

Наш эксперт – врач-терапевт Елизавета Климова.

Нередко под аллергические реакции маскируются другие заболевания, которые «глушить» приёмом антигистаминных препаратов, во‑первых, бесполезно, во‑вторых, опасно.

ВАЖНО!

Нередко люди годами и даже десятилетиями лечатся от разных недугов, не догадываясь, что причина их страданий – аллергия. Классический пример – часто болеющие дети (так называют малышей дошкольного возраста, которые болеют респираторными заболеваниями чаще 4–5 раз в год). Если закаливающие процедуры не дают результата, грамотный врач всегда советует показать ребёнка аллергологу.

Что чаще всего принимают за аллергию и как отличить одно от другого?

Атопический дерматит

Долгое время даже официальная медицина считала атопический дерматит проявлением аллергии, а не самостоятельным заболеванием. Сегодня такой подход признан ошибочным. Исследования последних лет показали, что атопический дерматит – генетическое заболевание, при котором происходит нарушение синтеза белков, из-за чего нарушается защитный барьер кожи. В результате она становится сухой, возникают покраснения, шелушение, зуд.

Поскольку уязвимая кожа остро реагирует на любые раздражители, может создаться впечатление, что обострение заболевания вызывают аллергены (пыль, определённые продукты питания, косметические средства). На самом деле лучшие методы борьбы с атопическим дерматитом – грамотный подбор препаратов и правильный уход за кожей, а не поиски аллергенов и попытки избежать встречи с ними.

Ринит

Насморк – коварное заболевание. Мало кто обращается за врачебной помощью исключительно из-за заложенности носа. Хотя нелечёный насморк может стать причиной опасных осложнений – отита (воспаления уха), синусита (воспаления придаточных пазух носа), ларингитов и фарингитов (воспаления гортани и глотки), трахеита и бронхита (воспаления верхних и нижних дыхательных путей).

Главные симптомы у аллергического и инфекционного ринита одинаковы – это насморк и стойкая заложенность носа.

Однако аллергический ринит, как правило, сопровождается обильными водянистыми выделениями из носа, частым чиханием, зудом, покраснением и слезоточивостью глаз.

Если нос заложен только с одной стороны, а выделения густые зелёные или жёлтые, содержимое носа часто стекает по задней стенке глотки или насморку сопутствуют повышение температуры и боль в области лица, это свидетельствует о том, что это простуда, а не аллергия.

Конъюнктивит

Воспаление слизистой оболочки глаз может быть вызвано и воздействием аллергенов (пыльцы, шерсти животных, косметики).

Однако чаще всего причиной конъюнктивита служит инфекция, которая заносится в глаз грязными руками. В этом случае антигистаминные препараты бесполезны. Облегчение при бактериальном конъюнктивите принесут глазные капли или мазь с антибиотиками (их следует использовать не менее 7–10 дней).

Весной и летом нередки вспышки вирусного конъюнктивита – болезни заразной и крайне неприятной, от которой существует лишь симптоматическое лечение.

Если при бактериальной форме чаще инфицируются оба глаза и воспалительный процесс сопровождается обильным выделением слизи, при вирусной поражается один глаз, воспаление в котором сопровождается слезливостью.

Кашель

Навязчивый сухой кашель – один из симптомов аллергии. В отличие от кашля, имеющего инфекционную природу, аллергический усиливается при контакте с раздражителем (это может быть растение, животное, бытовая химия, домашняя пыль, продукты питания) и возникает внезапно, «на пустом месте», то есть не имеет других сопутствующих инфекционным заболеваниям симптомов – общей слабости, недомогания, повышения температуры.

Однако в 90% случаев кашель – симптом инфекционного заболевания. Игнорировать его нельзя. Нелечёный кашель при острых респираторных заболеваниях, например, может стать причиной пневмонии.

ВОПРОС – ОТВЕТ

Аллергия наступает…

Правда ли, что современные люди больше подвержены воздействию различных аллергенов, и почему у мужчин диагноз «аллергия» подтверждается чаще? О. Тарасенко, Бельцы

Почему с каждым годом становится больше аллергиков?

Рассказывает врач-аллерголог Людмила Маховая.

В этом году выросло число пациентов, проходивших обследование по поводу сезонной аллергии.

По данным крупнейшей медицинской компании, в 2021 году количество людей, сдавших такие тесты, по сравнению с 2020 годом выросло в 1,8 раза. При этом диагноз подтвердился у 52% мужчин и 38% женщин, прошедших исследование.

Аллергические заболевания существовали всегда. Однако, согласно статистике, ежегодно наблюдается рост положительных результатов теста специфических IgЕ к аллергенам пыльцы деревьев. Это объясняется многими причинами, одна из них – постоянный рост городского населения. Поскольку в городах растительный мир не отличается разнообразием, иммунная система горожан не успевает натренироваться и воспринимает внезапно появляющуюся пыльцу растений как патологический агент.

Что касается гендерных предпочтений, то известно, что в группе детей, которые сдают анализы на аллергию, гораздо больше мальчиков. И это подтверждает известный всем аллергологам факт – мальчики чаще, чем девочки, подвержены аллергическим заболеваниям. Однако клиническая практика показывает, что с возрастом эта тенденция изменяется: женщины начинают чаще, чем мужчины, страдать от проявлений аллергии. То, что диагноз «аллергия» чаще подтверждается у мужчин, отчасти объясняется тем, что женщины могут проходить обследование «на всякий случай». Мужчины идут сдавать анализы, когда их вынуждают обстоятельства.

Может ли аллергия со временем пройти?

Есть данные, что в подростковом возрасте нередко отмечается ремиссия аллергических заболеваний. Но как показывает практический опыт, отсутствие клинических симптомов заболевания ещё не говорит о полном выздоровлении. При отсутствии контроля болезнь может обостриться вновь.

Ты спроси у тополя….

Чемпионом среди аллергенов принято считать тополиный пух. Однако его пыльца далеко не так аллергенна. Тополиный пух в большей степени является механическим раздражителем, транспортируя на себе пыльцевые зёрна цветущих в большом количестве в этот период трав.

Пальма первенства среди активных аллергических раздражителей принадлежит мелкой пыльце берёзы, которая способна распространяться ветром в большом радиусе от деревьев.

Также наибольшей аллергенной активностью обладает пыльца ольхи, орешника, дуба, ясеня.

Подготовила Лидия Юдина