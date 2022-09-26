ПВНС перекроют для проведения Национального дня вина: как будет ездить транспорт (DOC)

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В эти выходные, 1 и 2 октября, на площади Великого национального собрания столицы пройдёт XXI Национальный день вина. В связи с этим движение по ПВНС, в периметре улиц А. Пушкина и Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, будет приостановлено.

С 21:00 29 сентября до 05:00 30 сентября будет приостановлено движение по первой выделенной для общественного транспорта полосе по бул. Штефана чел Маре, в направлении улиц А. Пушкина и М. Г. Бэнулеску-Бодони (со стороны сквера у Кафедрального собора). В этот промежуток на площади будут устанавливать оборудование.

С 21:00 30 сентября до 05:00 3 октября приостановят движение общественного транспорта по бульвару Штефана чел Маре в периметре улиц А. Пушкина и М. Г. Бэнулеску-Бодони. Общественный транспорт перенаправят на соседние улицы.

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