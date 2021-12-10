Путин: Участие Молдовы в ЕАЭС помогло бы в решении некоторых вопросов

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Участие Молдовы в ЕАЭС помогло бы нашей стране решить ряд своих проблемных вопросов. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин.

– С удовольствием отмечу, что к деятельности Евразийского союза всё активнее подключаются государства наблюдатели. Я приветствую от всей души наших коллег. Куба. Узбекистан. Кстати говоря, и Молдова проявляла тоже к этому в свое время интерес, – сказал он на заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции, пишет “РИА Новости”.

Путин отметил, что страны-наблюдатели имеют возможность участвовать в деятельности интеграционных органов на всех уровнях, знакомиться с процессом подготовки интеграционных документов.

– Мы знаем, как складывается сейчас энергетическая ситуация в Европе. Ну, Молдова была бы поближе к решению некоторых вопросов, и легче бы, наверное, решала те проблемные вопросы, которые возникают. Просто была бы в курсе хотя бы происходящих событий и принимаемых нами решений. Ну, мы договорились, исходя из общих интересов решили эти вопросы. Но в целом, это совершенно очевидный факт. Были бы в материале, легче было бы решать вопросы, о которых мы говорим, – добавил он.

Путин также подчеркнул, что “развивающаяся в рамках ЕАЭС интеграция привлекает заинтересованное внимание и других зарубежных государств”.

Напомним, Молдова стала первой страной, получившей статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Это стало возможным по инициативе Игоря Додона. Майя Санду же поставила под сомнение обретённый нашей страной статус и в мероприятиях при ЕАЭС не участвует.

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