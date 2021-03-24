Президент РФ Владимир Путин сделал прививку от коронавируса и чувствует себя хорошо. В Кремле не стали уточнять, на какой из трёх российских вакцин остановил свой выбор глава государства.
– Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо, – отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
Как пояснял ранее Песков, Кремль сознательно не указывает, какой именно вакциной привился Путин, отмечая, что “все три российские прививки абсолютно надежны и эффективны”. Вакцинация российского лидера не была публичным мероприятием, как у некоторых политиков в других странах.
17 декабря 2020 года на большой пресс-конференции президент России заявил, что обязательно сделает прививку от коронавируса, как только это станет возможным. Путин тогда пояснял, что прислушивается к рекомендациям специалистов относительно возрастных ограничений на вакцинацию на данном этапе. Позже пресс-секретарь главы государства отмечал, что выбор Путиным времени для вакцинации обусловлен также другими прививками, которые он своевременно делает, а врачи не рекомендуют применять их одновременно.
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