Президент РФ Владимир Путин сделал прививку от коронавируса и чувствует себя хорошо. В Кремле не стали уточнять, на какой из трёх российских вакцин остановил свой выбор глава государства.

Как пояснял ранее Песков, Кремль сознательно не указывает, какой именно вакциной привился Путин, отмечая, что “все три российские прививки абсолютно надежны и эффективны”. Вакцинация российского лидера не была публичным мероприятием, как у некоторых политиков в других странах.

17 декабря 2020 года на большой пресс-конференции президент России заявил, что обязательно сделает прививку от коронавируса, как только это станет возможным. Путин тогда пояснял, что прислушивается к рекомендациям специалистов относительно возрастных ограничений на вакцинацию на данном этапе. Позже пресс-секретарь главы государства отмечал, что выбор Путиным времени для вакцинации обусловлен также другими прививками, которые он своевременно делает, а врачи не рекомендуют применять их одновременно.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.