Путин: Рассчитываем, что молдавский народ оценит на выборах усилия Додона (ВИДЕО)

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Заявление было сделано российским лидером сегодня на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

– Мы очень рассчитываем, что на ближайших выборах в Молдове молдавский народ оценит те усилия, которые предпринимает действующий президент республики для выстраивания отношений с Россией, – сказал Путин.

Напомним, ранее президент России пожелал Игорю Додону успеха на предстоящих 1 ноября выборах главы государства.

– Очень надеюсь, что и после президентских выборов, – я, кстати, хочу вам пожелать успехов на этих выборах – нам удастся продолжить начатую вами работу по восстановлению наших межгосударственных связей и по их развитию, – отмечал он.

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