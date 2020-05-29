Путин пригласил Додона в Москву на празднование 75-летия Победы (ФОТО)

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На имя главы государства поступило официальное приглашение от его российского коллеги.

В послании, в частности, отмечается, что “75-летие Победы в Великой Отечественной войне – важнейшее событие в жизни наших народов, и мы отдаем дань глубокого уважения бессмертному подвигу отцов и дедов, сокрушивших нацизм, свято чтим их память”.

– Перенесенные из-за известных причин юбилейные торжества в Москве и других городах России будут проведены 24 июня – именно в этот день в 1945 году на Красной площади состоялся легендарный исторический парад победителей. Хотел бы пригласить Вас принять вместе с нами участие в торжественных мероприятиях, которые будут включать военный парад, церемонию возложения венков к Могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены и дружеский обед для глав делегаций. Буду искренне рад видеть Вас в Москве в этот знаменательный день, – говорится в приглашении Владимира Путина в адрес Игоря Додона.

Глава нашего государства принял его и подтвердил свое участие в намеченных мероприятиях.

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