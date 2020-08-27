Путин поздравил Додона с Днём независимости (ФОТО)

Путин поздравил Додона с Днём независимости (ФОТО)

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравление главе нашего государства Игорю Додону по случаю Дня независимости Республики Молдова.  

В своем послании лидер РФ особо подчеркнул, что российско-молдавские отношения основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения.

– Убежден, что дальнейшее развитие плодотворного сотрудничества в различных областях отвечает коренным интересам братских народов наших стран. Желаю Вам, уважаемый Игорь Николаевич, крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а всем Вашим согражданам – благополучия и процветания, – отмечается в поздравлении. 

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