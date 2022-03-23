Путин поручил поставлять газ в недружественные страны только за рубли

Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, и перейдет к расчётам в рублях. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в среду на совещании с правительством.

– Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты – начнём с этого – нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли, – указал он.

То есть, пояснил Путин, планируется отказаться в таких расчётах от всех скомпрометировавших себя валют. Он отметил, что Россия продолжит поставлять газ в другие государства в соответствии с объемами и ценами, которые предусмотрены в заключенных ранее контрактах.

– Хочу отдельно подчеркнуть, что Россия продолжит, безусловно, поставлять природный газ в соответствии с объёмами и по ценам, принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах, – сказал он.

Путин добавил, что иностранные потребители после того, как расчёты России за газ с недружественными странами будут переведены на рубли, должны иметь возможность проводить необходимые операции. Российский лидер также подчеркнул, что будущие изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа – она будет изменена на российский рубль.

– Прошу правительство дать соответствующую директиву “Газпрому” по внесению изменений в действующие контракты. При этом всем зарубежным потребителям должна быть предоставлена возможность совершать необходимые операции, – распорядился Путин, пишет ТАСС.

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