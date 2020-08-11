Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса

Открывая совещание с членами правительства, российский лидер сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции в России, пишет ТАСС .

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Массовый выпуск прививки начнется в ближайшее время, рассчитывает Президент РФ Владимир Путин.

– Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции, – сказал президент России.

Путин попросил главу Минздрава Михаила Мурашко подробно проинформировать об этом.

– Я знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки, – добавил российский лидер.

Ранее Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, завершились.

Массовый выпуск зарегистрированной в России вакцины от коронавируса нужно начать в ближайшее время, при этом вакцинация будет добровольной, заявил президент РФ. Путин надеется, что в мире со временем появится много вакцин от коронавируса.

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