Путин о Санду: Она президент Молдовы, но гражданка Румынии (ВИДЕО)

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Требование Майи Санду о выводе российских миротворцев из Приднестровье Владимира Путина не удивило, так как ранее об этом говорили представители многих западных стран, а Санду, будучи гражданкой Румынии лишь продолжила эту риторику.

– Ничего нового как представитель определённой политической силы она не сказала. Мы давно слышим представителей различных западных стран о том, что нужно вывести наш миротворческий контингент. Майя Санду является президентом Молдовы, но она в то же время гражданка Румынии, – сказал Путин на Большой пресс-конференции.

Российский лидер также добавил, что “в целом, мы за то, чтобы вывести, как только созреет соответствующая обстановка, как только будет налажен диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдовы, как только пойдут по пути мира, примирения”.

– Мы за это, и мы уже были близки к этому с бывшим президентом Ворониным. Но в последний момент тоже представители западных стран на него нажали, он отказался, отошел от договоренностей. Решение приднестровского вопроса было отложено на неопределенный срок. Зачем, почему – непонятно. Я потом спрашивал своих коллег из ЕС: “Зачем вы это сделали”? “Ну, так получилось”, – говорили они, – отметил Путин.

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