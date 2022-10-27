Путин о дефиците электроэнергии в Молдове: Мы не имеем к этому никакого отношения

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Российская Федерация не имеет отношения к образовавшемуся в Молдове дефициту электроэнергии. Об этом на форуме “Валдай” заявил Владимир Путин.

– Вы сказали, что свет погас в Кишинёве. Непонятно, почему он погас. Мы точно к этому не имеем никакого отношения. Я почему об этом говорю: во всём всегда обвиняют Россию. Где-то свет погас, где-то туалет не работает, извините…Во всём виновата Россия…Почему дело довели до того, что света нет? Это, уж извините, не наша проблема, – сказал российский лидер.

Ранее власти РМ объяснили, что дефицит электроэнергии в Молдове образовался после российских ударов по стратегическим инфраструктурным объектам Украины и, как следствие, невозможности дальнейших поставок электричества в нашу страну из соседней. Руководство Молдовы приняло целый ряд мер для экономии, в том числе в столице уличное освещение теперь выключают на час раньше, а включают на час позже.

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