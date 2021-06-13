Путин назвал помощь странам с вакциной от ковида ответственностью России перед миром

Помощь, которую Россия оказывает другим странам с вакциной от коронавируса, является её ответственностью перед всем миром как ведущей научной державы. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что мощь российской научной школы ярко проявилась в 2020 году, когда “люди всего мира именно от ученых ждали спасения от пандемии коронавируса”.

– И наши исследователи добились успеха. Можно сказать, триумфа, – подчеркнул Путин.

Он напомнил, что российские учёные в кратчайшие сроки создали безопасную, эффективную вакцину от коронавируса “Спутник V”, что позволило России не только обеспечить доступность таких препаратов для своих граждан, но и оказать жизненно важную помощь другим государствам, пишет ТАСС.

– И это ответственность нашей страны как ведущей научной державы перед всем миром, – считает Путин.

Напомним, ранее Владимир Путин принял решение выделить нашей стране 182 тысячи доз российской вакцины от коронавируса. 142 тысячи уже были доставлены и использованы, ещё 40 тысяч прибудут в ближайшее время. Решение было принято в ответ на обращения в адрес руководства РФ Зинаиды Гречаный и Игоря Додона.

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